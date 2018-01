Sporting Cristal: Omar Merlo reveló interés de los celestes

Sporting Cristal ya inició la pretemporada con 27 futbolistas, pero aún aguarda por el jugador número 28. Y, justamente, todo estaría encaminado en que ese último refuerzo del cuadro comandado por el argentino Mario Salas sea el defensa Omar Merlo.

Llega el candado

El futbolista le contó a EL BOCÓN que se encuentra en conversaciones con Sporting Cristal, pero que también escucha otras propuestas. 'No he tenido más novedades con Cristal. Están en conversaciones con el club. Hay otras opciones que se están manejando también, no puedo dar más detalles', precisó.

No es tan fácil

El interés que el argentino nacionalizado chileno tiene por jugar en otro país es grande, pero cabe recordar que Omar Merlo aún pertenece al club Huachipato y su contrato culmina en junio de este año. Sin embargo, el futbolista estaría trabajando en su desvinculación para llegar a Sporting Cristal.

La intención del cuadro chileno es venderlo, pues consideran que ya es momento que el zaguero central pueda migrar a otro equipo, tras haber estado 6 años en los Acereros. Sin embargo, debe dejar algún dinero a la institución. La situación del chileno estaría definiéndose en los próximos días, pues la solicitud de Sporting Cristal es que Omar Merlo pueda realizar la pretemporada pronto.

El interés existe entre ambas partes (futbolista y Sporting Cristal), pero la situación del chileno con Huachipato es un hecho que debe culminar en buenos términos. Cabe recordar que el zaguero central fue dirigido por Mario Salas en el 2014, cuando logró clasificar a la Copa Sudamericana de ese año tras salvar a Huachipato del descenso.