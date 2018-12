Sporting Cristal: Mario Salas dirigiría a campeón de Copa Sudamericana

Un campeón está tras los pasos del técnico de Sporting Cristal, se trata del Colo Colo chileno. En territorio sureño aseguran que el 'Cacique', campeón de la Copa Sudamericana 1991 y de Recopa Sudamericana 1992, ya tiene todo cerrado con Mario Salas, para que asuma las riendas del club en la siguiente temporada donde buscarán salir campeones nuevamente.

Salas a Colo Colo

En Sporting Cristal esperan que todos estas voladas no desconcentre al plantel celeste de cara a la final contra Alianza Lima. Incluso un jugador y referente de Colo Colo, como Esteban Paredes, le abrió las puertas del club de par en par. 'Creo que es el candidato de todos. La referencia que tengo es que trabaja bien; es ofensivo, tiene carácter, y eso es lo primordial en un técnico para Colo Colo', declaró el experimentado jugador.

A esto se le ha sumado una queja oficial por parte del gerente de Sporting Cristal, Carlos Benavides. Salió al frente para aclarar la continuidad de Mario Salas como técnico del cuadro bajopontino y acusó a Colo Colo de querer distraer al equipo previo al partido contra Alianza Lima. 'Yo no voy a estar hablando cada cinco días de los temas de Colo Colo, son problemas de ellos. Nosotros no tenemos nada que hacer, si Colo Colo quiere a Mario Salas tienen que hablar con él y les dirá si quiere ir. Los temas de ese club no deberían perjudicar o distraer el día a día de Sporting Cristal', expresó en RPP Deportes.