Sporting Cristal | Manuel Barreto: "Al hincha le pedimos que confíe nosotros. No esperemos penales dudosos o ayuda"

Manuel Barreto, técnico de Sporting Cristal habló en conferencia de prensa en la previa del encuentro ante Carlos A. Mannucci por la fecha 14 del Torneo Clausura. Uno de los respuestas del estratega celeste fue sobre la actuación de los árbitros, que ha sido cuestionada por muchos equipos, entre ellos Alianza Lima y Universitario de Deportes.

"No esperemos que nos cobren penales dudosos o que recibamos ayudas, ni nada. Al hincha solo le pedimos que confíe en nuestro propio esfuerzo y en su apoyo. No he visto que ninguno de nosotros no deje el alma en la cancha. Vamos a tener dificultades, pero necesitamos que los hinchas nos apoyen", mencionó Manuel Barreto.





"Los árbitros se han equivocado, en los partidos que nos han tocado, no tengo nada que señalar que nos parezca raro o extraño. A mí no me consta nada, por lo que no puedo comentar más allá", agregó Manuel Barreto sobre los arbitrajes.

Sobre las ausencias que tendrá debido a la convocatoria de la selección peruana absoluta y de la Sub 23, dijo: "Tengo un plantel de casi 25 jugadores. Ortiz vuelve a la convocatoria, Herrera está en la recta final. Este equipo está comprometido y todos intentando aportar desde donde les toca".

Sporting Cristal está a dos puntos de Alianza Lima, la fecha pasada empató ante San Martín en el último minuto, con lo que perdió la oportunidad de ser el único líder. Los celestes deben esperar una caída de Alianza y también de Universitario de Deportes.

