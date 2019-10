Sporting Cristal | Los bajas de Manuel Barreto para enfrentar a Pirata FC en el Gallardo | FOTO

Cambios a la vista. Sporting Cristal entró en la pelea por la punta del Clausura y para seguir metiéndole presión a los ‘compadres’ es necesario sumar de a tres en adelante.

Tras haber recuperado el paso en el torneo, los celestes no están dispuestos a ceder puntos ni dejar el camino tan fácil a sus rivales directos, por lo que cada partido que disputen será una final.

El cuadro ‘cervecero’ recibirá mañana (11:15 a.m.) a Pirata FC en el Alberto Gallardo y el técnico Manuel Barreto alista el once titular. Sin embargo, no es tarea sencilla para la ‘Muñeca’, pues deberá realizar modificaciones obligadas.

Las varientes de Sporting Cristal

Cristian Palacios y Christian Ortiz quedaron fuera de la lista de convocados; el primero por acumulación de tarjetas amarillas y el segundo por un esguince en el tobillo izquierdo que lo mantendrá tres semanas fuera de la cancha.

En el caso de ‘Chorri’ sería Christofer Olivares quien tome su posición. El delantero, que no ha tenido mucha continuidad, buscará ganarse un sitio en el equipo titular.

Con el regreso de Christofer Gonzales al cuadro celeste, tras su paso por la selección peruana, la banda izquierda ya tiene dueño. La idea del técnico es tener salida por ese sector y el volante ya demostró que tiene las cualidades para poner en aprietos a sus rivales. En tanto, será Fernando Pacheco quien vaya por la derecha .

Barreto también deberá prescindir de Horacio Calcaterra, pues el argentino sumó su tercera tarjeta amarilla en el Clausura y quedó descartado para este choque. Su lugar lo tomaría Jesús Pretell.

Además, una lesión dejó fuera del compromiso a Martín Távara, quien será reemplazado por Carlos Lobatón. Por último, Manuel Barreto planea incluir desde el pitazo inicial a Patricio Álvarez. Durante la semana, la ‘Muñeca’ ha ensayado su posible once, pero ya con el tiempo en contra deberá elegir a sus mejores jugadores en el plantel para seguir en carrera. ///