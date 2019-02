Sporting Cristal: Lobatón negó que jugadores hayan pedido salida de Mendoza

Aclaró todos los rumores. La salida de Alexis Mendoza en Sporting Cristal sigue siendo una incógnita para muchos hinchas rimenses, pues a penas se conoció que no ya era más técnico bajopontino, una serie de rumores salieron a la luz, una de ellas era la queja de un grupo de jugadores por la forma en cómo trabajaba el estratega colombiano.

Sin embargo, Carlos Lobatón se ha encargado de aclarar todos los temas que se tocaron en los últimos días. "No es verdad que nosotros nos acercamos al presidente Benavides para decir que el técnico no trabaja bien. No sabíamos de los papeles que le faltaba a un integrante del comando técnico", señaló el capitán para Radio Exitosa.

Asimismo, agregó que el trabajo de Mendoza en las instalaciones de La Florida era distinto al que habían tenido con otros técnicos pero que no hubo problemas por ello. "El profesor sí trabajaba, sus entrenamientos eran distinto a la forma de cómo trabajábamos con otros técnicos. Él entrenaba sobre el fútbol que hacía en lo táctico, en el once contra once y hacía las correcciones dentro del partido", indicó.

Finalmente, el popular 'Loba' espera que la directiva rimense consiga el reemplazo adecuado de Alexis Mendoza para afrontar el torneo peruano en la Liga 1 y también en la Copa Libertadores. En las últimas horas se conoció que Claudio Vivas llegará a Perú la madrugada del sábado para cerrar su vínculo con Sporting Cristal.

