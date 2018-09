Sporting Cristal: "Lo que pasó no es responsabilidad de Alianza Lima"

Luego de los hechos de violencia ocurridos el pasado domingo en el estadio de Matute y los alrededores de él, el gerente de Sporting Cristal, Carlos Benavides, habló respecto al tema y desligó de responsabilidad alguna a Alianza Lima. Además, habló sobre la actualidad del cuadro celeste en lo futbolístico.

No es culpa de Alianza

"Lo que pasó no es responsabilidad de Alianza, ellos organizaron un espectáculo que salió bastante bien. Si bien ellos vendieron las entradas, no hay un sistema que identifica de qué equipo eres hincha. Si no puedes identificarlo por el color de la camiseta en el estadio, el trabajo de la Policía es que no pase a mayores su presencia en la tribuna. En este caso optaron por hacer un cordón pero no es un tema que podamos resolver", afirmó Benavides para RPP.

Se está saliendo de control

Además, señaló que jugar sin hinchadas visitantes es mucho más complicado para el tema de la organización: "Creo que jugar sin hinchas visitantes vuelve las cosas más complicadas. Ya le he dado mi opinión a la Comisión Antiviolencia y, al final, esto acaba sucediendo. En nuestro partido con Boys entraron como 400 hinchas de ellos y empezaron a alentar a su equipo, pero al salir rompieron parte de la gradería del Gallardo y la cabeza de tres hinchas de Cristal. Esto ya está pasando en todos los cotejos porque el control es muy difícil".

Habrá que mejorar

Finalmente, se mostró un poco inconforme por el rendimiento en los últimos encuentros: "Hemos sido superados pero sentimos que, en el Gallardo o en una buena cancha, va a salir la mejor versión del equipo. El campo nos afectó pero no es una excusa, frente a Alianza pudimos salir a proponer pero no lo logramos por una condición de cuidar lo que teníamos".

LEE ADEMÁS