Cristal lo prestó, pero él se muere por regresar para luego partir al extranjero

Con 20 años, y cansado de esperar una oportunidad en Sporting Cristal que nunca llegó, Brandon Palacios decidió aceptar la propuesta para ser cedido a préstamo a la UTC. Aquella apuesta le resultó, pues ya tiene cinco partidos en la Profesional y hace poco acaba de marcar su primer gol (en la victoria 2-1 sobre Binacional).

Pese a su buen presente, el hijo del recordado 'Chorrillano' Palacios no olvida a su 'primer' amor' y en una reciente entrevista confesó que desea volver cuanto antes al elenco de La Florida. "Quiero demostrar mi juego en UTC para poder regresar a Cristal más fuerte", dijo en diálogo con 'Zona Deportiva' de Radio Ovación.

El joven hombre de ofensiva tiene planeado pegar la vuelta a Sporting Cristal y luego de consolidarse emigrar al extranjero, al igual que en su momento lo hizo su padre, ídolo indiscutible del conjunto bajopontino.

"Quiero volver a Cristal para poder jugar y salir al extranjero, sería una bonita experiencia jugar la Libertadores el próximo año", indicó Brandon Palacios, quien también contó que el 'Chorri' siempre tiene algo que decirle.

"Mi papá siempre me da consejos, me dice que juegue como sé jugar y que no me ponga ansioso", relató.