Sporting Cristal: Llegó como figura y ahora se resigna a ser suplente

Estaba llamado a ser la gran figura de Sporting Cristal en este 2018. Su nutrida hoja de vida y las buenas referencias que de él se tenían despertaron una gran expectativa en el hincha celeste. Sin embargo, no ha logrado ganarse el titularato y solo ha podido gritar un gol con la camiseta celeste.

Hablamos de Yulián Mejía, volante colombiano que reconoce que, en estos momentos, hay otros compañeros suyos que juegan en su posición que están en mejor momento que él.

"Para nadie es un secreto que los compañeros que están en el equipo lo hacen bien y eso es difícil para mí", dijo en un tono resignado en la entrevista concedida al programa 'La hora de Lalo'.

"Cuando tenga más posibilidad de tener continuidad trataré de hacerlo de la mejor manera y buscando mejorar las cosas que me puedan faltar para estar en el once", prometió el 'cafetero'.

No tira la toalla

Pese a todo, el mediocampista cervecero no pierde la calma y confía en tener más minutos y así demostrar que puede ser útil para el equipo que dirige el 'Comandante' Mario Salas.

"Obviamente tengo la expectativa de jugar más, pero mis compañeros me dicen que me encuentre tranquilo que la oportunidad llegará. Me siento a gusto acá y esperamos poder campeonar para cerrar bien la primera parte del campeonato", concluyó.

Yulián Mejía tiene un gol con la camiseta celeste: se lo hizo a Ayacucho FC