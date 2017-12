Sporting Cristal: Las opciones para reemplazar a Ray Sandoval

Contar con Ray Sandoval en el ataque no es solo beneficio para el entrenador y al momento de los partidos, también es una apuesta grande para el club, que desea aumentar sus ingresos con la venta de jugadores. Mario Salas no podrá contar con el delantero para la temporada 2018, sin embargo, Sporting Cristal cuenta con algunas opciones en el puesto. Estos son dos jugadores que se formaron en el club y podrían contar con oportunidades para tener un espacio en el once titular. Se tratan de Fernando Pacheco y Alexis Rojas.

Tienen minutos en Primera División

Rojas es el que más partidos tuvo en el año. Sumó 26 partidos y es una de las apuestas del club cervecero para esta temporada. Fernando Pacheco cuenta con 18 años, sin embargo, estuvo en 9 partidos, todos estos bajo el mando de Pablo Zegarra. El esquema que maneja Mario Salas es de tres atacantes, dos por los costados y un nueve en punta. Hay jugadores que pueden tomar la posición de Ray Sandoval, y por eso la preocupación por ahora es por tratar de cerrar el fichaje de un centrodelantero.

A pesar que el tema de Emanuel Herrera como posible refuerzo para el ataque se enfrió con el pasar de los días, este todavía no se descarta, por palabra del presidente de Sporting Cristal.

