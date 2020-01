Un nuevo dolor de cabeza para Manuel Barreto. En los últimos días las noticias no han sido positivas para Sporting Cristal. La lesión de Ray Sandoval y el estadio físico de Enmanuel Herrera son temas que no han permitido que el equipo luzca a su mejor once en cancha en los amistosos. A esto se le suma que hay cinco futbolistas que se encuentran en la selección Sub 23 y que podrían postergar su regreso a la Florida.

Se trata de Renato Solís, Gianfranco Chávez, Jesús Pretell, Kevin Sandoval y Christopher Olivares, quienes forman parte del equipo de Ñol Solano y que mañana se jugarán la clasificación a la etapa final del Torneo Preolímpico. En caso logren acceder al cuadrangular final, estos futbolistas rimenses no llegarán a la Florida sino hasta el 9 de febrero.

Ante esta situación, Manuel Barreto no podrá contar con estos cinco jugadores para el duelo de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores. Con lo cual, el DT celeste pierde hombres importantes para tal trascendental duelo como lo son Gianfranco Chávez y Jesús Pretell, habituales titulares la temporada pasada.

Sporting Cristal visitará el jueves 6 de febrero a Barcelona de Ecuador y una semana después jugará el partido de vuelta ante los norteños en el Estadio Nacional.