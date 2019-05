Sporting Cristal: la tensa discusión en vivo entre Fleischman y Vivas por el momento rimense | VIDEO

El último 30 de abril en el programa Fox Sports Radio Perú en vivo se dio el encuentro entre el técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas y Eddie Fleischman, quienes aclararon un tema, el cual nació cuando el elenco rimense cayó goleado ante Olimpia en un duelo correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019.

►Alianza Lima: exequipo de Ronaldinho Gaúcho interesado en Kevin Quevedo | FOTO

►Selección peruana: si Ricardo Gareca se va, ¿qué técnicos nacionales podrían reemplazarlo? | FOTOS

El comentarista y panelista de Fox Sports le recordó al estratega argentino el cruce de palabras que tuvo con un colega paraguayo tras la dura caída que tuvo en el torneo continental. Ante ello, el exasistente de Marcelo Bielsa no se quedó callado y aclaró cómo habían ocurrido los hechos.

"Uno como comentarista tiene que tener el valor de poder decirle al personaje directamente lo mismo que dice a través del medio. Yo comenté con respecto a usted, cuando fue la conferencia de prensa después del partido de Olimpia, que había perdido los papeles un poco", empezó Eddie Fleischman refiriéndose a Claudio Vivas.

"Yo se lo decía porque ese día usted, prácticamente qusio darle lecciones a los periodistas, diciendo "Usted no me va a entender", que los periodistas no entendemos si no somos técnicos", remató el periodista deportivo.

La respuesta del DT de Sporting Cristal fue casi de inmediato: "Déjeme expresar. Es cierto que ese día yo perdí los decibeles, perdimos 3 a 0 de local, nuestro tercer partido de Copa Libertadores. El calendario no favorecía porque al tener tres partidos de local, uno siempre tiene la ilusión de que en la Copa Libertadores, si sacas ventaja de local, siempre tienes una posibilidad. Ahora tenemos que ir a Paraguay a jugar con Olimpia, más allá de que tenemos la posibilidad de la Copa Sudamericana, cerrar contra Olimpia no es fácil. Lo que quise explicarle al periodista paraguayo era que nosotros nunca habíamos jugado 4-4-2. El contenido de la pregunta muchas veces, no se iguala con el de la respuesta".

¿Qué se le viene a Sporting Cristal en la Liga 1 y Copa Libertadores?

Este 05 de mayo desde las 13:15 horas, el conjunto de Sporting Cristal visitará en Olmos al difícil Pirata FC y se juega en gran parte su posibilidad de seguir peleando palmo a palmo el título del Torneo Apertura junto a Binacional y Universitario de Deportes.

El elenco rimense se mantiene en la segunda posición de la tabla de la Liga 1, luego del último empate 1-1 ante Universitario. Recordemos que para el compromiso ante Pirata FC, los celestes no podrán contar con Emanuel Herrera y Jorge Cazulo, ambos por lesión.

Más noticias en otros medios: