Sporting Cristal levantó el título de la Liga 1 hace unos días pero ya empieza a planificar el 2021. El club ya analiza qué contratos renovará de cara a la próxima temporada y cuáles no. Algunos ya los definieron; sin embargo, aún no tiene claro el de otros, entre ellos, el de Carlos Cabello.

A días de enfrentar las semifinales ante Ayacucho FC, el jugador celeste, incumplió los protocolos de sanidad de la Liga 1 asistiendo a un evento social. Desde entonces se encuentra separado del equipo.

La institución bajopontina aún no decide cuál es el futuro del futbolista. Juan José Luque, director general del club, dio luces de su situación.

“Hay una línea institucional que tiene el club. Cada caso lo tenemos que estudiar, también a nivel MINSA y nivel Federación. No podemos sancionar a cada uno de la misma forma”, explicó Luque.

“Carlos ha tenido su sanción, tanto la federativa como la que nosotros como institución hemos tomado de tenerlo fuera de la plantilla. Él o ha incumplido como en casos anteriores, ahora estamos proyectando el plantel del 2021 y ahí tomaremos la decisión si debe continuar o no”, agregó.

“Con esto no estoy confirmando si va continuar o no . Es un jugador que está dentro de la proyección para el 2021 por ahora no podemos decir si continúa o no, porque es algo que estamos trabajando con el profesor sobre la confección de la plantilla”, finalizó.

Cabello fue captado el pasado jueves 3 de diciembre por un programa de televisión cuando ingresaba a un establecimiento público junto a Josimar Atoche, de Cusco FC, y Paulo Albarracín, de la Academia Cantolao.