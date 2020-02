Desde la llegada de Jorge Cazulo a Sporting Cristal la temporada 2012, Jorge Cazulo siempre había sido titular en el esquema rimense y por coincidencia, los celestes nunca habían perdido hasta la caída ante UTC en la Liga 1 2020, donde Jorge Cazulo no estuvo en el equipo ya que Manuel Barreto está guardando jugadores para la Copa Libertadores.

Ya sea de visita o de local, Sporting Cristal nunca había dejado de sumar al menos un punto con Jorge Cazulo en el once titular. Debido al partido por Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador, los otros que no fueron tomados en cuenta fueron: Horacio Calcaterra y Cristian Ortíz.

2012 Sport Boys 0-5 Sporting Cristal

La primera fecha (triunfo ante Cobresol por 2-1) se había jugado solo con reservistas, debido a la huelga de futbolistas agremiados. Ya en el debut ante Boys con el equipo titular donde estaba Jorge Cazulo, los rimenses golearon.

2013 Sporting Cristal 1-0 San martín

2014 UTC 1-1 Sporting Cristal

2015 Sporting Cristal 1-1 Unión Comercio

2016 Sporting Cristal 0-0 Sport Huancayo

2017 Sporting Cristal 0-0 Unión Comercio

2018 Sporting Cristal 4-1 Sport Rosario

La primera fecha no se llegó a disputar ya que UTC no pudo contar con estadio para jugar el partido y los celestes ganaron por Walk Over. Los celestes debutaron la segunda fecha y con Cazulo en el campo golearon 4-1.

2019 Sporting Cristal 0-2 Sport Huancayo