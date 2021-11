Alianza Lima se llevó la primera final de la Liga 1 2021 tras vencer por 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional con gol de Hernán Barcos. Sin embargo, el volante del equipo celeste, Horacio Calcaterra, confía en que el otro domingo se podrá revertir el resultado.

“Perdimos un par de pelotas. En el segundo tiempo mejoramos mucho. El objetivo era ganar, pero queda una batalla más”, explicó el futbolista en declaraciones para GolPerú.

Asimismo, Horacio Calcaterra explicó que el equipo cometió errores. “Quedamos muchas veces mal parados. Mejoramos eso en el segundo tiempo y ellos no tuvieron situaciones de gol”, añadió el jugador que en los minutos finales del encuentro se perdió una clara oportunidad para emparejar el marcador.

“Además, me dijeron que no fue off-side (gol de Cristian Riquelme). No pudimos concretar y esperemos que el próximo domingo se pueda marcar. Faltó meterla. (...) La llave está abierta y vamos a buscar el título”, agregó el volante.

Es importante mencionar que Alianza Lima vs. Sporting Cristal se volverán a enfrentar el domingo 28 de noviembre en el Estadio Nacional a las 3 p. m. La escuadra del Rímac deberá buscar el triunfo para campeonar o forzar el tiempo extra, mientras que un empate le da el trofeo al elenco blanquiazul.

Roberto Mosquera se pronunció sobre la primera final

El director técnico del club bajopontino, Roberto Mosquera, resaltó las cualidades de Alianza Lima en esta encuentro. “Parecía que el que hacía el gol iba a ganar y al final pasó eso. Alianza Lima se ganó el título de defender bien”, señaló para GOLPERÚ.

“La mayor parte del tiempo, el partido estuvo para cualquiera. Las finales son impredecibles porque cautivan la expectativa de la gente”, agregó.