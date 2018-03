Sporting Cristal: Hinchas piden regreso de Erick Delgado tras lío con 'Pato' Álvarez

En Sporting Cristal no todo es felicidad, a pesar de estar punteros en el grupo A del Torneo de Verano. Los dos empates de local y el pequeño bajón de rendimiento de Patricio Álvarez en el arco tienen las cosas un poco tensas en La Florida.

Ante esto, los hinchas celestes, quienes tuvieron un altercado con el ‘Pato’, empezaron a pedir la vuelta de Erick Delgado al equipo. El ‘Loco,’ uno de los jugadores más queridos de Sporting Cristal, respondió a través de sus redes sociales con un mensaje.

“He leído con agrado y emoción los mensajes de consideración de los hinchas de Sporting Cristal, a quienes agradezco que me quieran tanto. También los llevo en el corazón. Siempre lo he dicho: me siento privilegiado por todo el cariño que siempre me demuestran. Saludos a todos”, escribió Erick Delgado.

No es la primera vez

En diciembre del año pasado, se rumoreó una posible vuelta de Erick Delgado a Sporting Cristal por la misma razón: el pedido de los hinchas.

“Sé que la posibilidad de Sporting Cristal está por los hinchas, así que no descarto a ningún equipo”, dijo el guardameta en aquella oportunidad; sin embargo, unos días después, el presidente del equipo celeste, Federico Cúneo, mencionó que no habían hablado con él.

El arquero por ahora se encuentra sin equipo. Estuvo muy cerca de llegar a César Vallejo, pero el club del norte y Erick Delgado no llegaron a un acuerdo; por lo que la negociación quedó en nada.