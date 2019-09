Sporting Cristal | Gonzalo Núñez defendió al nuevo dueño celeste luego de que aparezca con camiseta de la 'U' | VIDEO

Tras la compra de Sporting Cristal por parte Innova Sports, empresa dirigida por Joel Raffo, en las redes sociales circularon fotos de él vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes, en lo que sería un partido de amigos. Debido a esto, los hinchas celestes protestaron por la rivalidad con el equipo crema.

Minuto 1:32:53

Las criticas no solo fueron en redes sociales, sino también en persona, ya que un grupo de hinchas se hicieron presente en La Florida. En ese contexto, el conductor de Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez, defendió a Joel Raffo.

"No se puede afirmar que es hincha de Universitario de Deportes. A las personas de prensa muchas veces nos invitan a eventos y nos brindan camisetas de equipos. Un tipo como él que tiene un buen pasado con el trabajo en su fundación, está al margen de la camiseta. Yo no lo conozco, pero a mi me da la sensación que Sporting Cristal está en buenas manos", indicó.

