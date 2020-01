Alzó vuelo. Fernando Pacheco viajó esta noche hasta Brasil para cerrar su incorporación a Fluminense. El jugador de la selección peruana Sub 23 pasará los exámenes médicos correspondientes para finalmente firmar un contrató por tres años con el equipo carioca.

Antes de partir a Rio de Janeiro, el jugador no pudo esconder su emoción y sorpresa por esta gran oportunidad: “Estoy feliz y no lo voy a creer hasta que firme mi contrato. Un día me llamaron a la oficina y al otro día ya estaba todo listo para mi viaje”, señaló.

De concretarse el fichaje, el club tricolor desembolsará $ 700,000 dólares por el 50% del pase del futbolista de Sporting Cristal. Tras la firma del contrato, Pacheco tendrá que ver si cuenta con la autorización de su nuevo club para sumarse a la Sub 23 de Solano.

La presencia del atacante en el Preolímpico de Colombia aún no está garantizada al tratarse de un torneo juvenil. El club quedará en toda la potestad de liberar o no al futbolista. Sin embargo, el mismo club no tuvo problemas en ceder a Nino, futbolista del club que fue llamado a la Sub 23 de Brasil.