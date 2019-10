Sporting Cristal | Fernando Pacheco: "No me molesta que me comparen con Kylian Mbappé" | VIDEO

La celebración de Fernando Pacheco haciendo la clásica posición del cruce de brazos de Kylian Mbappé, hizo que el delantero de Sporting Cristal sea comparado por el atacante francés campeón con Francia en el Mundial Rusia 2018.

En entrevista a Diario Depor, el futbolista de Sporting Cristal contó como toma con gracia el apelativo que le pusieron sus propios compañeros en el club bajopontino: "Mpaché".

"Es una joda con mis compañeros y amigos. Lo tomo como una broma. Me gusta como juega Kylian y siempre lo veo. En las celebraciones me nace hacer su forma de festejar, pero no lo tengo presente siempre", indicó Fernando Pacheco.

Con respecto a su presente en el club, declaró: "Quiero consolidarme en Sporting Cristal, ser pieza fundamental y darle una estrella más al club. Somos los últimos campeones y tenemos que hacer respetar eso", finalizó.

Más noticias en El Bocón.pe:

Guillermo Sanguinetti revela altercado con Christian Cueva en Alianza Lima: "Discutió conmigo" | VIDEO

Universtiario vs. Sport Boys: partido por el Torneo Clausura a punto de ser suspendido por falta de garantías