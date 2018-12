​Sporting Cristal y la espectacular campaña de sus divisiones menores en este 2018

Este 2018 será un año de muy gratos recuerdos para los hinchas de Sporting Cristal, pues su equipo no solo consiguió la corona número 19, sino que ha registrado también una impresionante campaña en los torneos de las divisiones menores.

Además del título del plantel profesional, los celestes también se consagraron campeones en la reserva (y por un amplio margen y con muchas fechas de antelación).

Asimismo, alzaron la copa en las competencias donde participaron sus escuadras de la Sub 11, Sub 12, Sub 17 y Sub 18, y pueden levantar una más pues la Sub 15 jugará en los próximos días la final contra su similar del Juan Aurich.

Lo antes expuesto no hace sino demostrar que en La Florida se trabaja de manera planificada y con los objetivos claros. Las medallas de oro obtenidas no son sino la cosecha de la labor seria que vienen realizando desde hace varios años.