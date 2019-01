Sporting Cristal: Emanuel Herrera y el día clave para definir su futuro

Un equipo que quiere defender su título siempre aspirará a iniciar el torneo próximo con la misma gente con la que se coronó campeón. Sporting Cristal no ha podido retener a Mario Salas y a Gabriel Costa, dos elementos determinantes para que los cerveceros obtengas su estrella 19. Y con Emanuel Herrera podría ocurrir lo mismo.

Pese a que el delantero tendría todo la disposición de romperla con los bajopontinos en la Copa Libertadores, una jugosa oferta -tal y como pasó con el 'Comandante' y 'Gabo'- haría cambiar sus planes. Por ello, la directiva definirá todo el día 14, cuando se inicie la pretemporada y se tenga certeza, luego de una reunión con el 'Tanque' su futuro definitivo.

¿Seguirá el camino de Costa?

El presidente del club, Carlos Benavides, aseguró que espera que el equipo no se mueva más, pero que no hay nada definitivo.

"Como todo en la vida, uno no puede ser definitivo. La intención es que no movamos más el equipo. En principio no hemos hablado nada porque Emanuel (Herrera) está citado el 14 para iniciar la pretemporada", señaló ante los rumores de una posible partida del delantero argentino.

Lo cierto es que la partida de Gabriel Costa sorprendió puesto que los mismos directivos habían señalado días atrás que el volante uruguayo nacionalizado peruano se quedaría en el Rímac. No sorprendería que Emanuel Herrera termine aceptando alguna oferta del exterior.

