Herrera: "Todo el mundo vio la mordida y es una vergüenza para la Liga 1"

El delantero de Sporting Cristal, Emanuel Herrera contó detalles de lo que fue el incidente protagonizado con el defensor de Sport Huancayo, Luis Maldonado. El atacante rimenses aseguró que le pidió al club presentar el reclamo para que lo liberen de la expulsión y así pueda jugar el encuentro ante Alianza Lima el próximo fin de semana por la Liga 1.

Entre otras cosas, Herrera comentó que este penoso hecho ha dado la vuelta y es "una vergüenza" para lo que pretende proyectar la Liga 1.

"Esperemos que todo salga bien, porque estas cosas no le hacen bien a la Liga 1, están hablando en todo el mundo, por lo que pude ver en las redes sociales y están hablando en todos lados que es una vergüenza lo que me pasó porque no se puede creer que me hayan mordido y haya echado sin hacerle nada. Todo el mundo vio el video y no hay explicación", dijo Herrera en una entrevista a Fútbol Como Cancha.

Herrera cuenta cómo lo mordieron

"Siento mucha bronca por la injusticia que se hizo, yo ni siquiera me doy cuenta que me echan. Yo solo me saco al jugador de encima y en ningún momento le hago nada. Cuando el referí saca la roja, me voy al área pensando que lo habían sacado al de Huancayo. Sin embargo, luego me dicen que también me había sacado a mí. El árbitro me dice que lo agredí pero, ¿en qué momento? No puedo creer que me hayan mordido delante del juez y me echen a mí. Prefiero que me metan un puñete o un codazo antes de que me muerdan", dijo el atacante rimense.

"Maldonado entró alterado al partido"

"No lo conozco y tampoco se disculpó, pero sí lo hicieron sus compañeros porque no podían creer que me había mordido. Además, Maldonado ya estaba alterado desde el inicio del partido. En un córner le mete un puñete a Merlo y después golpea a un compañero en nuestra área. El tipo estaba malintencionado desde el principio", sentenció Emanuel Herrera.

