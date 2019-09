Sporting Cristal: ¿El club celeste cambiará de nombre tras la compra de Innova Sports?

Sporting Cristal cuenta con nuevos propietarios. Se trata de la empresa Innova Sports, que está conformada por un grupo de representantes de futbolistas como Joel Raffo, Carlos 'Chalaquita' Gonzales y Enrique de la Piedra, quienes también están a cargo de una agencia de representantes de futbolistas como Agref.

Pero lo que tanto se han preguntado los hinchas de Sporting Cristal es si el nombre del club sufrirá algún cambio. La respuesta es un rotundo NO. Al menos esto es lo que deberá pasar por los próximos 10 años, debido a que uno de los acuerdos tras la compra del club por 5 millones de dólares es que se mantenga el nombre.

Eso sí, Sporting Cristal no sufrirá ninguna modificación en su escudo, la camiseta seguirá siendo de color celeste y el club continuará ejerciendo de local en el Estadio Alberto Gallardo, pues el único cambio es de dueño.

Los nuevos dueños tuvieron que firmar un documento donde se garantizó que el tanto el nombre como los colores no se podrán modificar. Esto fue sustentado en una Cláusula de Reversión’, la cual indica que si los nuevos dueños no cumplen con el compromiso pactado. Inmediatamente los ex propietarios les devolverían el dinero invertido y recuperarían el club.

Este jueves 19 de setiembre, en las próximas horas, se hará oficial la venta de Sporting Cristal a Innova Sports. Recordemos que los antiguos dueños son Backus-AB Inbev.

