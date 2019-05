Fleischman criticó a Sporting Cristal por prohibirle a San Martín usar a jugadores prestados | VIDEO

Luego de la categórica goleada de Sporting Cristal por 4-0 ante San Martín, el periodista deportivo, Eddie Fleischman disparó contra los dirigentes rimenses por no permitirle a sus juveniles prestados al elenco 'santo' poder jugar debido al pacto acordado a inicios del Torneo Apertura.

En el choque ante Sporting Cristal, el cuadro de la Universidad San Martín no pudo usar a los jugadores Brandon Palacios, Walter Zevallos, Renato Espinoza, Yamir Oliva y Jefferson Portales, quienes fueron cedidos a préstamos por el conjunto rimense.

"Es una barbaridad. Juegan condicionados, tú quieres que tu jugador se muestre, déjame mostrarlo también contra ti. Eso es un mal mensaje al jugador. ¿Cómo le vas a decir no juegues contra mí, qué le estás enseñando?", cuestionó Eddie Fleischman en el espacio televisivo.





"La Federación Peruana de Fútbol debe poner una norma de que no debe haber ninguna restricción, ni diferenciación con el jugador. En las bases de un torneo, tú puedes decir, no hay discriminación, jugador que puede estar ante un rival puede actuar ante los 19 rivales (...) Si no lo aceptan así, el club que presta se termina pejudicando, porque lo que se quiere es que el jugador tenga actividad", agregó.

"Con esto se está contribuyendo a lo menos competitivo, a la mediocridad", sentenció.

