Sporting Cristal | DT Claudio Vivas explotó con la Conmebol tras eliminación celeste en Copa Sudamericana | VIDEO

Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Sudamericana, luego de caer en el marcador global ante Zulia de Venezuela, que hizo historia y se metió a los cuartos de final de la competencia.

Ya en conferencia de prensa, el técnico argentino Claudio Vivas arremetió contra la Conmebol, debido a lo que a su parecer fue una mala actuación del árbitro brasileño brasileño Anderson Daronco, quien no fue a ver el VAR, una una jugada clave.

"No me importa las consecuencias de CONMEBOL, pero este árbitro deja mucho que desear. El gol fue en off side. Nunca fue al VAR, ni para revisar el fuera de juego. Él nos deja fuera de la Copa Sudamericana", dijo el técnico de Sporting Cristal.

El equipo celeste era el único equipo peruano con vida en un torneo internacional y con la eliminación, deberá concentrarse en el Torneo Clausura, además de la Copa Bicentenario, donde todavía sigue participando.

