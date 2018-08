Sporting Cristal deja ir a juvenil que fue clave para el título del 2016

A diferencia de Alianza Lima (que ya concretó fichajes) y Universitario de Deportes (que pronto anunciará a sus jales), Sporting Cristal no tiene pensado en reforzar sus líneas para lo que resta de la temporada. De hecho, lo que ha informado a través de sus redes sociales es el préstamo de uno de sus jóvenes jugadores con mayor proyección.

Se trata de Alexis Rojas, hombre de ofensiva que este año no ha tenido muchas chances de jugar (estuvo presente en 12 partidos, no hizo goles) debido a que el uruguayo Gabriel Costa es inamovible en el once titular de Mario Salas. Así, el cuadro celeste optó por lo mejor para su canterano y anunció que será prestado a Sport Huancayo, su rival de este martes.

"Confirmamos el préstamo de nuestro extremo derecho Alexis Rojas al Sport Huancayo por el Torneo Clausura. Le deseamos lo mejor y estamos seguros de que dejará todo en la cancha", se lee en el Twitter oficial de Sporting Cristal.

Cabe mencionar que esta será la segunda vez que Alexis Rojas es cedido a préstamo por el conjunto bajopontino. En el 2015 lo prestaron a León de Huánuco, donde, pese a que la escuadra crema perdió la categoría, el extremo hizo una gran campaña que le valió para "volver a casa"al año siguiente. Justamente, en el 2016 fue pieza clave para la obtención del título nacional. Ahora, el futbolista de 22 años jugará por el 'Rojo Matador' en el Torneo Clausura.