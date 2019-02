Defensa de Sport Huancayo se defiende luego de 'morder' a Emanuel Herrera

Se defiende. La jugada polémica del Sport Huancayo vs. Sporting Cristal fue la de Luis Maldonado y Emanuel Herrera, donde ambos quedaron expulsados y el delantero se quejó de haber sido mordido por el defensa uruguayo al momento de caer al campo de juego. Luego de las declaraciones del goleador rimense, el defensor no se quedó atrás y también salió a defenderse.

"Yo no mordí a nadie, ¿acaso se ve en algún lado que yo haya hecho eso? No voy a contar lo que pasó allá dentro, son jugadas. De donde yo vengo, los hombres del fútbol arreglamos las cosas en la cancha", dijo el jugador del 'Rojo Matador' a una radio local. Asimismo, agregó que todos los jugadores cometen errores en algún momento pero que de todas maneras quedó sorprendido por la reacción de Herrera.

"A veces nos equivocamos pero todo queda ahí, me extraña que esto haya sido tan mediático porque he tenido muchos compañeros argentinos que no toman las cosas de esta manera", apuntó. "No sé si van a hacer algo para ver si los dientes son míos, pero no quiero hablar del tema porque es muy bizarro y de farándula. Yo lo invité a conversar después de que fui expulsado y no quiso, ojalá me dé 5 minutos la próxima vez que nos veamos", comentó.

La expulsión del goleador del 2018 es más que una baja en Sporting Cristal, y es que los dirigidos de Claudio Vivas reciben a Alianza Lima en el estadio Nacional por las segunda fecha del Apertura.

