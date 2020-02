Sporting Cristal se encuentra buscando un entrenador que pueda revertir la situación negativa con la que arrancó el equipo rimense este año. Pero sobre todo, quiere encontrar un DT que a fin de año pueda lograr la estrella número 20 para el club bajopontino.

Los hinchas celestes se han acostumbrado a celebrar cada año par y no quieren que este sea la excepción: 2012,2014,2016,2018. Estos títulos que acercaron a Sporting Cristal a los clubes más ganadores del Perú: Universitario (26) y Alianza Lima (23).

Un dato no menor es que en los últimos 24 años, los rimenses han conseguido casi 1/3 de todos sus títulos. Es por ello que desde la nueva directiva rimense buscarán priorizar seguramente que el nuevo entrenador haya sido parte de esta etapa histórica en el club.

En total pasaron SIETE entrenadores desde 1996 hasta la fecha en donde Sporting Cristal se coronó campeón nacional. El 43% se encuentra actualmente sin club y el porcentaje restante tiene a su cargo un equipo o una jefatura dentro de un club.

Sergio Markarian (1996)- SIN EQUIPO

El “Mago” es tal vez uno de los entrenadores más importantes que pasó por el Rímac. El subcampeonato en la Libertadores 1997 aún brilla en la retina de los hinchas celestes. Sin embargo, un año antes Sergio Markarian alzaría su primer y único título con Sporting Cristal, el Torneo Descentralizado 1996. Actualmente se encuentra sin dirigir, la última vez que lo hizo fue el 2015 en la selección de Grecia y si hablamos a nivel de clubes tendremos que retroceder hasta el 2009 en la Universidad de Chile.

Paulo Autuori (2002)- BOTAFOGO (BRASIL)

Transcurrieron seis años para Sporting Cristal vuelva a salir campeón. Otra vez fue de la mano de un director técnico extranjero, se trataría del brasileño Paulo Autuori. De aquella campaña es recordada la “purga” de cinco referentes del plantel rimense y la aparición de gratas revelaciones como Erick Delgado, Miguel Villalta y Alberto Rodríguez. Recientemente, el estratega de 63 años fue anunciado como nuevo DT del Botafogo de Brasil.

José del Solar (2005)- CESAR VALLEJO (PERÚ)

Tras ser resistida su contratación desde el inicio -por su pasado en Universitario- Jose Guillermo del Solar contra todo pronóstico logró devolver a Sporting Cristal al pedestal más alto del fútbol peruano. En una final de infarto y jugando literalmente sin delanteros, los dirigidos por Chemo gritaron campeón en Arequipa contra el siempre complicado Cienciano del Cusco. Tras un paso por la selección y algunos clubes de Perú y Chile, ya lleva tres años al mando de Cesar Vallejo.

Roberto Mosquera (2012)- SIN EQUIPO

Considerado por muchos hinchas como uno de los mejores equipos en la historia del club, el Sporting Cristal de Roberto Mosquera del 2012 dejó huella en el fútbol peruano. Aquel cuadro jugaba y gustaba. El cariño por el entrenador se acrecentó tras aquella campaña, a eso se la sumó que Mosquera ha demostrado abiertamente su hinchaje por el cuadro del Rímac. El 2019 consiguió su segundo título profesional con Binacional, sin embargo, hoy en día se encuentra libre.

Daniel Ahmed (2014) - (Jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo-Alianza Lima)

En una de las finales más agónicas del fútbol peruano Sporting Cristal consiguió su título número 17 de la mano de Daniel Ahmed, venciendo en el tercer partido de definición a Juan Aurich de Chiclayo. Sus siguientes pasos lo llevaron a la Federación Peruana de Fútbol y este 2020 fue anunciado en Alianza Lima en un nuevo cargo directivo donde verá todo el tema de las divisiones de menores del club íntimo.

Mariano Soso (2016): SIN EQUIPO

En un equipo que terminó siendo el mejor todo el año tanto en el acumulado como en los playoffs, el plantel comandado por Mariano Soso sumó un nuevo trofeo para la vitrina de la Florida. En una final muy cerrada, los celestes se cobraron la revancha y lograron vencer en la final a FBC Melgar. Después el entrenador argentino paso por Emelec (Ecuador), Gimnasia y Esgrima (Argentina) y Defensor y Justicia (Argentina). Hoy se encuentra sin equipo.

Mario Salas (2018): Colo Colo (CHILE)

Junto al de Roberto Mosquera del 2012, el de Mario Salas fue uno de los equipos que mejor juego demostró en una cancha de fútbol en el torneo peruano los últimos años. Avasallador durante la última parte del torneo y más aún en las finales frente Alianza Lima, Sporting Cristal fue más que justo campeón el 2018. Aquel categórico título del DT chileno no pasó desapercibido en su propio país y Colo Colo, uno de los clubes más importantes del torneo mapocho no dudó en ficharlo. Sin embargo, no pudo repetir los mismos resultados y la salida del “Comandante” parece ser cuestión de tiempo.