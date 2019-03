Sporting Cristal: Claudio Vivas y el día que se disfrazó de barra brava

Claudio Vivas, técnico de Sporting Cristal, habló de sus inicios en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa y confesó como tuvo que disfrazarse de espía para infiltrase en los clubes rivales y traerle información al ahora entrenador del Leeds United de Inglaterra.

"Yo empecé como espía de Marcelo Bielsa", reveló Claudio Vivas consultado sobre sus comienzos en el cuerpo técnico del "Loco". "Iba disfrazado de hincha del rival, con gorrita, remerita, todo. Compraba las remeras truchas, oficial no porque la usaba y diez minutos después las guardaba", bromeó en una entrevista con el programa Después De Todo.

Actualmente "hay que tener ciertos cuidados porque los clubes están muy custodiados", dijo Claudio Vivas. Y recordó los "momentos difíciles"que le tocó afrontar como espía. "Ir a ver entrenamientos no es tan fácil. Me he tenido que subir arriba a un árbol, cuerpo a tierra, camuflado con los hinchas y cantando sus canciones. Fue otra época. Hoy hay mucha información y todo te llega desde un celular. Cualquiera te saca una foto y capaz que te estás tomando una cerveza y dicen 'mirá qué alcohólico que es el DT de Sporting Cristal", comentó entre risas.

Respecto a si el espionaje le sirvió, Claudio Vivas afirmó: "Sí. En la final con Boca Juniors en el 91 (que ganó Newell's) fui a la Bombonera disfrazado de Boca Juniors. Ahora que estoy afuera de Boca lo cuento. Me compré la gorra, me puse la camiseta y me fui a ver el entrenamiento en la cancha porque no existía Casa Amarilla. El Maestro Tabárez espero que no se entere nunca".