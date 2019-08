Sporting Cristal | Claudio Vivas se pronuncia sobre el retiro inesperado de Paulo Gallardo

Paulo Gallardo, ex delantero de Sporting Cristal, anunció hace pocos días su retiro del fútbol por un par de años, pues estará enfocado en su religión y los domingos son días valiosos para él.

Esta noticia cayó como un baldazo de agua fría para muchos, incluso para el propio entrenador, Claudio Vivas, quien reveló algunos detalles de la charla que sostuvo con Gallardo: "El me llamó un sábado por teléfono y me dijo que no podía entrenar domingo porque estaba comprometido con Dios. En base a lo charlado, yo puse a todos a trabajar: al psicólogo, a los gerentes y también a gente de la reserva. Incluso los compañeros le hicieron ver realidades de otros colegas que vivieron esta situación", afirmó el argentino.

Además, Claudio Vivas afirmó que en el club hicieron todo lo posible para evitar su retiro del fútbol: "Es algo muy personal que todos deben respetarlo. Lamentamos mucho que un joven con mucha capacidad tome esta decisión, a lo mejor es solo uin tiempo y toma conciencia de que puede jugar los domingos y los lunes estar con dios. Les aseguro que hicimos todo lo posible para convencerlo", finalizó el DT.

Este domingo, Sporting Cristal enfrentará a Sport Boys en el reinicio del Torneo Clausura. El conjunto celeste cayó en la fecha 2 ante Alianza Lima y buscará recuperarse ante un conjunto chalaco que urge de los puntos para salir de la zona de descenso.

