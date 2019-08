Sporting Cristal | Claudio Vivas hace grave denuncia sobre el estadio de Moyobamba tras caer ante Unión Comercio | VIDEO

Sporting Cristal cayó el fin de semana en su visita a Moyobamba, frente a Unión Comercio, siendo su segunda derrota en el Torneo Clausura. Pero hubieron varios puntos que al técnico celeste, Claudio Vivas, le molestaron luego del encuentro.

En conferencia de prensa, Claudio Vivas indicó lo siguiente: "El otro día antes del partido no teníamos agua en el camerín,los jugadores ingresaban para hacer sus necesidades y se encontraban con baños totalmente sucios,se jugó con pelotas nuevas las mismas que no teníamos en el club. Ojo no es excusa, lo perdimos por juego", afirmó el técnico de Sporting Cristal.

“El rival no me ganó por esto (el recogebolas escondiendo el balón(, pero así como esto hubo 20 cosas iguales. No tiene justificación mi calentura, igual quiero disculparme. Pero yo me caliento por este tipo de cosas”, afirmó el técnico de Sporting Cristal.

"El partido del otro día en Moyobamba no lo jugamos bien y de hecho tenemos que mejorar mucho. El segundo gol de ellos fue un golazo, de hecho, para mí, fue el mejor gol de la fecha", afirmó el DT.

"Cuando yo digo que no jugamos bien, es porque digo el otro día comenzamos a dar terreno y pelota y encima no estuvimos justos en la marca, además un exceso en el traslado o trasladar mal y a partir de eso se dieron los desajustes en el equipo", sentenció.