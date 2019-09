Sporting Cristal | Claudio Vivas critica a Manuel Barreto: "Él no está identificado con el club" | VIDEO

Fuertes declaraciones. El inicio de semana fue distinto para Claudio Vivas luego de su salida de Sporting Cristal, el técnico argentino había empatado con Cantolao el fin de semana y -según el DT- desde la directiva 'rimense' le enviaron un mensaje para pactar una reunión, pues así lo confirmó el propio personaje.

"Esto fue muy rápido y raro. El lunes recibí un mensaje para reunirnos con la dirigencia y ahí mismo nos comunicaron que querían terminar el vinculo porque el aspecto deportivo no se había cumplido”, indicó Vivas en 'Voces del Fútbol'. Asimismo, el técnico agregó que no le parecía justa su salida.

"Me pidieron que me corra de mi lugar. Traté de explicar que no era justo, no era el momento. Pero cuando vi que la decisión estaba tomada, les dije muchas cosas en la cara a las 2 personas que manejan el fútbol de Cristal”, agregó. Finalmente, el ex técnico del cuadro 'rimense' se refirió a su reemplazo, Manuel Barreto, quien ya fue presentado en La Florida.

Arremete contra Manuel Barreto

"No veo normal que Barreto dirija. Teníamos un trato profesional hasta que una vez discutimos por un futbolista y desde ahí nunca más se relacionó con nosotros. Barreto no esta identificado con Cristal", culminó el argentino, refiriéndose al pasado en Universitario del nuevo DT.