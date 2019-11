Christopher Olivares sufrió un desgarro de bíceps femoral derecho y será baja por 3 semanas aproximadamente, luego de realizarse los exámenes médicos. El atacante de Sporting Cristal sufrió esa lesión mientras estaba en el plantel de la selección peruana Sub 23 que jugó un amistoso ante Cantoalo.

Si la lesión llega a durar quince días, Christopher Olivares no podrá estar presente en los partidos se semifinales (1 y 4 de diciembre) y posiblemente se pierda la primera final (8 de diciembre). Estaría de regreso para la final de vuelta.

Chritopher Olivares jugará en Portugal por un año y medio. (Foto: Sporting Cristal)

Sporting Cristal es el único equipo que tiene asegurada su presencia en la semifinal. Espera al ganador del Torneo Clausura, aunque algunos resultados por

Manuel Barreto, técnico de Sporting Cristal mostró su incomodidad por lo que vive Olivares: “Fue a la selección sub 23, se canceló el partido contra Bolivia y lo hicieron jugar el día jueves contra Cantolao en un amistoso. Christopher no hizo nada desde que regresó de la selección. Lo cuidamos y hoy no puede jugar cinco minutos con club por disputar un amistoso con Cantolao”.

