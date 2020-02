Christofer Gonzales fue uno de los tres jugadores de Sporting Cristal que fueron expulsados. El volante vio la tarjeta roja en una jugada y roce con el futbolista de UTC, Gerardo Martínez, quien también salió expulsado.

Christofer Gonzales considera injusta su expulsión y manifestó su molestia en sus redes sociales: “Por medio de esta publicación quiero manifestar mi total disconformidad con el criterio del árbitro Diego Haro en el partido que jugó Sporting Cristal y UTC”.

“El árbitro estuvo presente cuando me agredieron con un codazo en la nariz y no reaccionó. Consecuencia: golpe en la naríz más una lesión de tobillo. Soy un jugador leal dentro y fuera de la cancha. No tengo antecedentes de expulsiones por agresión y mucho menos por discutir airadamente contra un árbitro o un rival”, agregó.

Además, Christofer Gonzales adjuntó una foto del mal estado de su tobillo debido a la falta recibida.