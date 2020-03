Este año empezó totalmente diferente para Carlos Lobatón. Después de 20 años de carrera como futbolista profesional, el ex jugador de 40 años tuvo que decirle adiós al fútbol para empezar una nueva etapa en su vida, aunque siempre ligado al fútbol y a su querido Sporting Cristal.

Apenas han pasado tres meses desde que anunció su retiro, sin embargo, para Loba han sido una eternidad. Estar del otro de la cancha y no poder defender los colores del cuadro celeste son situaciones que le ha costado asimilar. Aunque seguir vinculado al cuadro bajopontino ha ayudado mucho en este proceso.

“Hay días que son un poco más difíciles que otros. Sin duda alguna es bastante difícil poder sacarse un poco el chip de jugador profesional, pero gracias a que sigo en el club y que puedo tener día a día contacto con los muchachos, he estado vinculado permanentemente a lo que es la reserva y he podido sobrellevar esto. No ha sido fácil pero aquí en el club me lo están haciendo un poco cómodo”, señaló Lobatón a Gol Perú.

NUEVA POSICIÓN

Hace unos días Sporting Cristal anunció cual será el cargo que ocupará Carlos Lobatón dentro de la institución rimense. Este nuevo desafió como Coordinador de Fútbol lo afronta con mucha ilusión y se siente afortunado de contar con gente muy profesional en el club.

"Estoy contento, tratando de aprender lo más rápido posible algunas cosas y me lo están haciendo fácil porque hay mucha gente capaz y me está brindando la ayuda”, sentenció.