En la incertidumbre del despido de Manuel Barreto, la práctica de ayer fue dirigida por Fernando Gilardi, integrante del comando técnico de la ‘Muñeca’. Jorge Soto estará en la banca de Sporting Cristal ante Sport Huancayo.

Sin embargo, el Director General Juan José Luque confirmó quién se hará cargo del equipo hasta que se nombre un nuevo entrenador. “Jorge Soto es el que se encargará de los entrenamientos y de dirigir el partido del sábado (ante Sport Huancayo)”, afirmó.

Sporting Cristal: ‘Camello’ Soto en la banca ante Sport Huancayo FOTO KAREN ZARATE EL COMERCIO

Mosquera apunta a reemplazar a Barreto

Adiós Manuel Barreto; ¿hola Roberto Mosquera? Lo sabían los nuevos dueños, los hinchas, el plantel y hasta los trabajadores del club. Sporting Cristal necesitaba un cambio en la cabeza del primer equipo y la dirigencia cortó por lo sano. Ayer por la mañana se anunció que la ‘Muñeca’ dejó de ser técnico de Sporting Cristal después cinco meses en el cargo.

Alexander Callens anotó golazo para New York City ante San Carlos por la Concachampions | VIDEO

En paralelo, la dirigencia no tardó en reunirse con el candidato favorito del pueblo celeste. Roberto Mosquera tiene todos los bolos comprados para ser el nuevo director técnico del cuadro bajopontino. “Me llamó la directiva de Cristal, hemos conversado en la mañana algunos temas y estamos madurando la idea. Acá no hay un apuro. Lo que hasta ahora me han dicho y planteado como proyecto, me encanta de Sporting Cristal”, dijo A Ovación el DT campeón con Cristal en el Descentralizado 2012.

