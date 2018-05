Sporting Cristal busca adelantar final de vuelta del Torneo de Verano

Pese a que principios de año ya estaba programado jugarse la final del Torneo de Verano el 6 y 13 de mayo, en tienda celeste buscan que se cambie la fecha del partido de vuelta y así lo reconoció el gerente general de Sporting Cristal, Carlos Benavides a RPP.

Para pasarlo en familia

Benavides propone jugar la final el sábado 12 de mayo y esto debido a que al día siguiente se festeja el Día de la Madre, y la idea del club es que, tanto los hinchas como los futbolista puedan celebrar esta fecha tan especial junto a su familia.

"No se descarta cambiar de fecha, además esto sería mejor, ya que se adelanta un día antes la final, pensando en realizar el sábado en la noche el partido para que toda la gente puedan estar el 'Día de la Madre' junto a sus hijas y madres, pero todo depende de donde se juegue (Nacional o Alberto Gallardo)", sostuvo

Quieren el Nacional

Además, el popular 'chino' Benavides aseguró que viene realizando las gestiones con el Instituto Peruano de Deporte (IPD) y la Federación Peruana de Fútbol para que autoricen la habilitación del coloso del José Díaz.

“La intención es jugar la final en el Nacional, porque así lo amerita una final. Ya hemos la carta a las instituciones correspondientes, inclusive mandamos a la federación (FPF). Ahora estamos a la espera de la respuesta, y es obvio que aún no tenemos la programación del partido. Creemos que serán positiva”, aseguró.

“Creemos que no hay un tema de fondo para que nos digan que no, nuestra intención es jugar de noche en el Nacional, pero no descartamos jugar de día (en el Alberto Gallardo)”, finalizó.