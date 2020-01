Brandon Palacios espera aprovechar al máximo su próxima experiencia en el fútbol peruano, el hijo del ‘Chorri’ se unirá a Cusco FC en la primera semana de enero y no quiere desperdiciarla, apunta a ser titular y figura en el club imperial.

“Tengo que saber aprovechar la oportunidad que me está brindando Cusco FC, aún no firmo pero el próximo 2 de enero estoy viajando para hacerlo y ya poder sumarme al plantel”, declaró Palacios en una entrevista con ‘La Hora de Lalo’ en Radio Ovación.

Alianza Lima | Carlos Beltrán confirma que se queda en el club a través de transmisión en vivo

Palacios resaltó que su etapa en Sporting Cristal no fue de las mejores, en lo que a oportunidades se refiere, pero se las supo ingeniar. "Tuvimos algunos problemas con Cristal, pero tuve que arreglármelas para poder tener minutos, a veces se da para algunos a veces para otros, ahora toca seguir en el fútbol, agradezco a todos los equipos que me han permitido mostrarme y hoy por hoy a Cusco FC que me ha dado la oportunidad y espero hacerlo de la mejor manera para ganarme un puesto y demostrar lo que puedo hacer”, agregó el heredero del ‘Chorri’.

Brandon Palacios: “Tuve problemas con Cristal, pero me las arreglé para poder tener minutos”

Brandon Palacios buscará abrirse un lugar en el equipo titular de Cusco FC este 2020, su intensión es comenzar a mostrarse con mayor regularidad en la Liga 1 para conseguir llamar la atención de Ricardo Gareca y así ser tomado en cuenta en convocatorias de la ‘blanquiorroja’ a un futuro no tan lejano.

También puedes leer: