Sporting Cristal anunció a Junior Huerto como su primer refuerzo para la temporada 2020

En el tercer día del nuevo año, Sporting Cristal anunció a Junior Huerto, exjugador de la Universidad San Martín, como su primer refuerzo para la temporada 2020. El anuncio oficial de bienvenida lo hizo la entidad rimense a través de redes sociales.

“¡Junior Huerto es celeste! El lateral izquierdo defenderá nuestros colores hasta el 2023. ¡Bienvenido, Junior!”, fue el mensaje de la publicación que hizo Sporting Cristal.

“Vengo a aportar mi 100%, tanto como jugador como persona... a acomplarme lo más rápido posible al equipo para poder lograr los objetivos que nos trazamos”, indicó Huerto en un video que difundió Sporting Cristal minutos después del anuncio de su llegada.

Junior Huerto, de 20 años, debutó en el fútbol profesional en noviembre del 2016 con camiseta de la Universidad San Martín. En el cuadro de Santa Anita, el futbolista estuvo hasta la temporada 2019, en la que participó en 25 partidos, todos como titular.

Asimismo, Junior Huerto también formó parte de la selección peruana Sub 17, Sub 20 y Sub 23. Con esta última categoría, el defensa fue parte del plantel que disputó los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El arribo de Junior Huerto supone ser una opción más en la banda izquierda de la defensa, luego de la salida de Jair Céspedes. En ese puesto, Huerto competirá con Nilson Loyola.

