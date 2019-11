Sporting Cristal | Si escrito en las líneas de tu historia está el alias de “equipo que nación campeón” y también “campeón del siglo”, es lógico que debes ir a buscar siempre un título más o al menos, una final más. Así sea uno de tus años más irregulares, así no tengas a tu mejor jugador, y así dependas de otros resultados, esa vitrina llena de trofeos y copas debe empujarte y decirte en el oído: “Hey, somos Cristal y salimos siempre a ganar”. Y pasó exactamente eso en Arequipa y ante un rival difícil como Melgar, se ganó para seguir peleando.

Es cierto, Sporting Cristal está un paso atrás, deben esperar un traspié de Alianza Lima hoy y no deben regalar más puntos. Pero en el fútbol, la esperanza no es un sentimiento nuestro, no nos pertenece. La esperanza, como decía Cortázar, es la vida misma defendiéndose. Por eso Cristian Palacios, inspirado por una fe ciega, salió a buscar desde el primer minuto. Probó a los segundos y anotó el gol que tantos partidos quiso.

La alegría se sintió en todo el país y la ilusión de una final ya se materializaba. Porque una institución de la categoría de Sporting Cristal, para felicidad de los hinchas, tiene el lujo de contar con dos opciones. Si el Clausura no se le da, solo debe mantener su ventaja en la tabla acumulada y asegura un lugar en las semifinales. Y un triunfo ante el ‘Dominó’ les caía de maravilla. Pero, lamentablemente, nadie dijo que sería fácil.

Tras un primer tiempo pobre de emociones, pese a los intentos de Bernardo Cuesta para igualar, todo se definiría en el complemento. El mismo atacante argentino no tuvo problemas en vencer a Renzo Revoredo, a pesar de que estaba de espaldas, y quedó solo frente al arco para anotar. El 1-1 fue como poner un fósforo encendido en papel y el encuentro recobró la energía con constantes ataques en ambas áreas.

Quiere el título

Pero la expulsión de Narváez lo cambiaría todo. El defensa, que ya había cometido un penal que no fue cobrado por el árbitro, se vio obligado a tumbar al Cristian Palacios, que se iba solo. En esa misma jugada, Távara sacó provecho al tiro libre y puso el 2-1 a favor de los bajopontinos. Pero, Cuesta otra vez igualó todo con otro gran gesto dentro del área. Sin embargo, el hombre de más, poco a poco, comenzó a darle la ventaja a Sporting Cristal.

Las llegadas eran solo celestes, al límite de que ‘Berni’, el autor de un doblete, bajaba a colaborar con la marca. Otra vez el ‘Chorri’ llegó para clavar el balón, pero el réferi le anuló el tanto por una posición adelantada inexistente. Y minutos después, un buen disparo de Nilson Loyola de fuera del área liquidó todo. Y pese a ya ir ganando, Manuel Barreto hizo entrar a un delantero en reemplazo de un volante, ya que así es este club, uno que es grande de inicio a fin.

El 2-3 se mantuvo y Sporting Cristal pudo festejar una victoria que los hizo saborear la punta de manera transitoria. Pero la felicidad abarca más: es un triunfo que le permite seguir arriba en la tabla acumulada y que ya le dio la clasificación a la Copa Libertadores. Pues así sea uno de sus años más irregulares, un club con la historia y vitrina de Cristal, nunca puede irse con las manos vacías. El ‘Equipo que nació campeón’ siempre pelea hasta el final.