Sport Rosario y la deuda de 16 mil dólares que tiene con Robinson Aponzá

Siguen saliendo más jugadores. Lo de Sport Rosario es inaceptable, la pésima gestión que realizó su presidente y demás dirigentes en el 2018, llevaron al club huaracino a perder la categoría varias fechas antes de que termine el Torneo Descentralizado. Ahora la nueva victima es Robinson Aponzá.

Primero los cheques sin fondos para Salomón Libman, la deuda por 5 meses a todo el plantel completo, el incumplimiento del pago de 22 mil soles al hotel de Lima donde se hospedaban cada vez que venían y ahora la deuda de 16 mil dólares con el volante ofensivo Robinson Aponzá, pues así lo dio a conocer el propio jugador colombiano quien se encuentra en la capital para cobrar su dinero.

Video: Tv Perú



"Me encuentro aquí tratando de resolver una deuda que tengo con Sport Rosario y que hasta el día de hoy no me dan respuesta. Son 16 mil dólares los que me deben y ya tengo una semana en este hotel (Lima) y ahora tengo que dejarlo porque no me pagan", expresó el jugador para Tv Perú Deportes.

Asimismo, el ex goleador de Alianza Atlético de Sullana comentó que lleva más de dos meses con esta deuda y que no es el único jugador con este problema. "Emanuel Espinoza y Rori Mautino son los responsables de esta deuda porque están a cargo del club y no dan la cara yo estoy buscando en Migraciones la forma en que puedan ayudarme por el maltrato laboral", agregó el colombiano.

"En Huaraz también hay otros jugadores extranjeros que están pasando por la misma situación, como Tapia que no llegó a retirar sus pertenencias del lugar donde vivía porque lo sacaron del departamento por deudas", finalizó el jugador.

