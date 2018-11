Sport Rosario no jugará ante Cristal por la fecha 15 del Clausura

No se juega. Esta noche en el estadio Rosas Pampas de Huaraz se tenía previsto el encuentro entre Sport Rosario y Sporting Cristal por la última fecha del Torneo Clausura, sin embargo, desde el cuadro huaracino, con la voz de Carlos Uribe, informaron que no jugarán dicho encuentro a través de Radio Ovación

En una primera instancia, se desconocían los detalles precisos de tremenda decisión, pero todo indicaba que era por la falta de pagos en el conjunto de Sport Rosario. Minutos después esto fue publicado por el periodista Juan Carlos Hurtado de la mencionada radio y despejó todas las dudas.

Los dirigentes de Sport Rosario le deben 5 meses de sueldo a sus jugadores profesionales y por ello decidieron no jugar este partido ante Sporting Cristal, sin embargo, la reserva del mismo equipo serán los encargados de afrontar el encuentro para que el club no pierda por walk over.

