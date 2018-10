​Sport Rosario corre riesgo de perder por Walk Over ante la San Martín

La próxima fecha del Torneo Clausura puede ser fatal para Sport Rosario luego de que los jugadores del cuadro provinciano amenazaran a los directivos de Huaraz con no presentarse al partido contra la Universidad San Martín, debido a las deudas que todavía mantienen con todo el plantel.

¿Sport Rosario al Walk Over?

Los futbolistas de Sport Rosario no cobran hace más 3 meses sus sueldos y este sábado evalúan no presentarse ante los albos. Todos los jugadores están actualmente en Lima, entrenando por su parte, a la espera de que les cumplan con parte del dinero que les deben.

Sport Rosario marcha a tan solo un punto de la zona de descenso y enfrentarán a un rival directo este sábado; sin embargo corren el riesgo de caer por Walk Over. Esto beneficiaría a Universitario de Deportes porque los cremas también luchan por alejarse de la zona baja.

Por su parte, Universitario de Deportes espera novedades sobre la habilitación del estadio Monumental. El presidente de la Junta de Acreedores, José Gamarra, afirmó que la Comisión de Licencias inspeccionará esta semana el gramado del estadio Monumental y que lo más probable es que levanten la sanción y se pueda jugar ante Sporting Cristal.

'El partido con Cristal se jugará en el Monumental. Esta semana inspeccionarán la cancha, la cual ha mejorado enormemente. He ido el sábado al estadio y me gustó bastante, no debería haber problema para que lo habiliten', expresó.