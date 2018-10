Jugadores de Sport Boys: "No necesitamos de los hinchas de Universitario"

El partido de la fecha 10 del Torneo Clausura es el Sport Boys vs Universitario y desde ya ha empezado a tomar protagonismo fuera de las canchas, por lo que algunos jugadores rosados no dudaron en dar fuertes declaraciones previo al duelo con los cremas en el estadio Nacional.

Y es que para este encuentro, Sport Boys cuenta con la localía y algunos hinchas de Universitario decidieron no ir al estadio para no 'llenarle los bolsillos' a otros clubes, a lo que el porteros 'rosados', Fernando Martinuzzi y Daniel Ferreyra, le respondieron a toda la comunidad merengue en plena conferencia de prensa.

"El Sport Boys no necesita de Universitario, ellos no llegan bien y nosotros llenamos estadios", contaron delante de todos los medios. Pues los 'rosados' consideran que los hinchas de la 'Misilera' abarrotarán las tribunas del coloso de José Díaz este sábado. Producto a las polémicas declaraciones, los hinchas de Universitario no dudaron en responder en redes sociales.

Dicho encuentro es crucial para ambas escuadras, pues Sport Boys se encuentra en el puesto 14 con 41 puntos, mientras que Universitario, escaló hasta el puesto 10 y suma 47 unidades.

