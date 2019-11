Sport Boys logró el objetivo de mantener la categoría. Pese a que el cuadro porteño puede respirar tranquilo en primera división, Victor Rossel terminó el año con un sinsabor amarco. El ariete de 29 años llegó a mitad de año a tienda rosada, sin embargo, solo llegó a jugar en total 95 minutos.

El “Pituquito” contó las razones por la cuales de un momento a otro dejó de ser tomado en cuenta por el comando técnico del Marcelo Vivas.

“Fue por distintos puntos de vista de ambos lados. Horas antes de un partido contra Cantolao, Johan Vásquez fue al camerino a tratar de apoyarnos y explicándonos que es lo que pasaba en el club. Yo dije en esa reunión que no estaba de acuerdo con las decisiones del comando técnico, con los entrenamientos y una serie de cosas que no me arrepiento porque es lo que sigo pensando. A raíz de eso es que no vuelvo a jugar nunca más”, señaló Rossel a Radio Rosada

Asimismo, también reveló lo que le dijo el entrenador respecto a la decisión por la cual no venía jugando con el equipo rosado.

“Me dijeron que fisicamente estaba totalmente descuidado. Obviamente estuve en total desacuerdo con el entrenador porque habían entrenamientos donde me sacaba la mugre y anotaba goles. No tuve oportunidad para poder mostrarme y brindar al equipo lo que yo sabía”, sostuvo el futbolista que empezó el año jugando en Alianza Universidad de Huánuco.

Por último también se mostró muy apenado y triste por la forma en como terminó su última etapa en el club del cual es hincha.

“Termino una etapa en el club donde siento que me pisotearon. Siento que no me trataron bien. Me da pena porque me hubiese gustado ser parte de este proyecto", agregó el delantero.