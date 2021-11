Mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal ya piensan en la segunda final de la Liga 1 para definir al campeón, los otros clubes continúan trabajando en el armado de su plantel con miras a la próxima temporada. Uno de ellos es Sport Boys, que acaba de oficializar a Rodrigo Cuba.

“¡BIENVENIDO! El defensa Rodrigo Cuba llega al Callao ahora sí y firma por dos temporadas con la rosada”, fue el texto en la publicación del elenco chalaco en redes sociales. En otro ‘tuit’, la entidad compartió algunas postales del ‘Gato’, estampando su firma que sellaría el vínculo.

Si bien el anuncio recién llegó este lunes, hace unos días, el padre del futbolista difundió una imagen en Instagram, en la que se dejaba ver a su hijo con la camiseta rosada. “Iniciamos una nueva etapa en el glorioso Sport Boys”, fue la leyenda en esa ocasión.

Rodrigo Cuba jugó este 2021 por la Universidad César Vallejo, después de sufrir una seria lesión, que lo obligó a alejarse de las canchas por un buen tiempo. Con el cuadro trujillano, el defensa participó en dieciséis partidos y anotó un gol, a Alianza Universidad.

Sport Boys le dio así la bienvenida a Rodrigo Cuba.

Ante su inminente salida de Vallejo, Cuba decidió dedicarle unas emotivas palabras a la institución.

“Mi eterno agradecimiento a la UCV por este 2021, pues hubo dos hechos fundamentales en mi vida deportiva y personal, en los que recibí su apoyo total. Primero, luego de mi operación y recuperación, me permitieron volver a disfrutar de lo que más me gusta: mi profesión, el fútbol. Segundo, porque ante un problema familiar, me brindaron todo su apoyo emocional, entendiendo que el lado humano prima sobre los temas futbolísticos”, puso en Instagram.

La publicación de Cuba para despedirse de César Vallejo.