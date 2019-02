Sport Boys y otros clubes que podrían debutar con W.O. en la Liga1

En las últimas horas, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer que el Sport Boys del Callao podría perder su primer partido (ante Alianza Lima) por el famoso walk over, esto debido a que la 'misilera' no ha presentado su carta de NO adeudo a la misma FPF.

Pero, al igual que el equipo rosado, hay tres equipos más que pasan por la misma situación, se trata de Deportivo Municipal, Ayacucho FC y Binacional,, pues hasta el momento, no han presentado ninguna carta de no adeudo a la FPF y podría complicarse su participación en la primera fecha del torneo local.

Sin embargo, lo que la FPF ha indicado, es que los tres equipos vienen intentando por todos los medios para resolver el tema, pero que si en todo caso no se llega a solucionar , se aplicaría el walk over (perder 3-0) en su debut en la Liga 1 Movistar.

¿Quiénes serían los 'beneficiados'?

En tal caso, los clubes que se verían beneficiados son: Alianza Lima, ya que recibe a Sport Boys en Matute; la Universidad César Vallejo por tener que visitar a Binacional; el histórico Carlos A. Manucci por Ayacucho FC y por último, el conjunto 'Dominó' de FBC Melgar de Arequipa ya que le toca jugar con Deportivo Municipal.

Todos los problemas con los equipos y las deudas que presentan a la misma FPF se deberán resolver máximo hasta el jueves 14 de febrero ya que el campeonato inicia el viernes 15, en donde Sport Boys protagoniza el primer encuentro oficial del año.

