Sport Boys: 'Manzanita' no le teme al reto de dirigir a la rosada

La designación de Luis Hernández como entrenador interino de Sport Boys hace algunas semanas parece que tomaría un rumbo diferente. Y es que las negociaciones con Jorge Espejo fracasaron y todo hace indicar que en tienda rosada será Manzanita el que dirija a la Misilera por lo que resta del Torneo de Verano.

'Manzana' rosa

El técnico de Sport Boys aseguró que anheló que llegue este momento desde que era futbolista. 'De alguna manera, yo siempre quise dirigir. Esperé que llegue este momento hace 10 o 15 años. Me siento muy preparado y con mucha confianza en hacer las cosas bien. Incluso converso con los chicos y me manifiestan lo mismo, que sienten como si yo hubiese estado tiempo dirigiendo. He jugado 20 años y he pasado por muchos técnicos que han marcado mi vida. Eso te hace más fácil el camino', dijo el entrenador de la Misilera.

'El DT tiene que adecuarse a los jugadores, a la historia del club. La gente del Callao vive el fútbol de una manera intensa. Mientras el equipo ofrezca esa lucha, los hinchas se irán tranquilos porque los resultados llegarán en algún momento', concluyó el DT de Sport Boys.