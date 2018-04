Sport Boys: Luis Hernández afirmó que barristas "pidieron su cabeza"

Luis Hernández publicó el domingo un comunicado en el que daba cuenta su decisión de renunciar a la dirección técnica de Sport Boys y volver a la reserva. Sin embargo, hoy se conoció la razón por la que 'Manzanita' decidió dejar el cargo.

"Los barristas del Sport Boys fueron a decirme 'queremos tu cabeza', y no debe ser así porque yo entré al club a ayudar a colaborar y yo no armé el equipo. Antes, cuando era futbolista de la 'U' los hinchas me amenazaron dos veces de muerte, no debería ser así", contó Hernández en Ovación.

No pudo plasmar su idea

'Mazanita' sostiene que no pudo implementar su idea de juego en Sport Boys ya que él no lo armó con los jugadores que hubiese querido. Eso sí, aclaró que siempre tuvo la intención de apoyar al club cuando pasaba por un momento difícil.

"Más allá de los temas de resultados, fue porque yo no encuentro que el equipo llegue a jugar cómo a mí me gusta o como juega la reserva, que son chicos que yo los tuve por bastante tiempo", apuntó el extécnico de Sport Boys.