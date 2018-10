Figura de Sport Boys dice que le da bronca no ser convocado a la selección

Sport Boys está saliendo de a pocos de la zona de riesgo, pero de ninguna manera está salvado del descenso. El cuadro rosado tendrá que seguir bregando duro para librarse cuanto antes de ese fantasma. Lo que sí queda claro es que en cuanto a juego ha evidenciado una mejoría, y eso se debe en gran medida al buen nivel que está mostrando Joazinho Arroé.

El talentoso volante es consciente de eso y en una reciente entrevista aseguró que se siente más maduro y que le da bronca que eso no le alcance todavía para ser considerado por Ricardo Gareca en la selección peruana.

"En algunos momentos me da bronca no estar en la selección, pero sé que siempre hay que hacer mucho más y me siento más maduro", dijo Arroé en EspnFCPeru.

El mediocampista también se refirió a la jugada en la que 'mandó a comprar pan' a Pablo Lavandeira, en el último choque contra Universitario. "La jugada con Lavandeira ya tenía pensado hacerla cuando veo cómo se dan las cosas. Salió como quería", apuntó.