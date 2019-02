Jorge Sampaoli: "Gracias a 'Kukín' Flores llegué a Sport Boys"

Jorge Sampaoli hizo sus pinitos como entrenador aquí en el Perú y guarda gratos recuerdos de cómo llegó y de su paso por Sport Boys. Primero fue contratado en el 2002 por el Juan Aurich de Chiclayo, donde tuvo como pupilos a Carlos 'Kukín' Flores, Carlos Lobatón y Juan 'Chiquito' Flores. En el 'Ciclón' apenas dirigió 8 partidos y solo ganó uno, por lo que fue cesado a mediados de mayo por la directiva chiclayana por malos resultados. Pero no pasó mucho para que otro club peruano se interese en sus servicios y fue precisamente Sport Boys del Callao, el equipo que lo contrata a mediados de ese año.

"Yo llegué al Perú para dirigir al Aurich, por intermedio de una persona que estaba vinculada al Newell's Old Boys (Ernesto Rossell), pero las cosas no salieron bien y no pude acabar la temporada. Fue una situación espantosa porque el presidente de ese club de Chiclayo se fue a los tres meses. Luego, los jugadores que había tenido de pupilos como Carlos 'Kukín' Flores, Carlos Lobatón y Juan 'Chiquito' Flores fueron los que me recomendaron a la directiva del Sport Boysy llegué al club porteño a mediados de mayo del 2002 para suceder a Ramón Mifflin", recordó el popular 'Hombrecito'.

Pero Jorge Sampaoli tenía más cosas para contar. "Ahí en el Sport Boys se da una situación muy especial porque es un club que yo quiero mucho y realmente fue una experiencia increíble porque clasificamos a la Copa Libertadores, se hizo un grupo muy bueno, era un club muy de barrio y fue muy bueno mi paso por el club. Recuerdo que jugamos con Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Alianza Lima y le ganamos a los tres en una semana. Eso nos generó la conciencia de decir podemos y ahí la gente se dio cuenta que podíamos cambiar la historia. Lamentablemente, no pude acabar la campaña en el 2003 porque el fútbol peruano entró en una huelga general", afirmó Jorge Sampaoli en una entrevista con Jorge Valdano emitida por la televisión argentina.

Luego, Jorge Sampaoli dirigió en el Perú a Bolognesi de Tacna, Sporting Cristal y luego se va como técnico del O'Higgins de Chile, Emelec de Ecuador y en el 2011 regresa a Santiago para dirigir a la Universidad de Chile, donde fue campeón nacional y la Copa Sudamericana para luego ser contratado como DT de la selección mapochina a la que sacó campeón de la Copa América en el 2015.

